27 октября вступает в силу новая редакция ПДД. Главная задача – повысить безопасность на дорогах страны и создать комфортные условия для всех участников дорожного движения. Изменений немало. Обо всех по порядку.

По новым правилам, автомобилистам не понадобится возить с собой документы о прохождении техосмотра и страховку. Инспектор сможет проверить информацию по электронным базам. А вместо водительского удостоверения можно будет предоставить биометрический документ.

На магистралях и некоторых дорогах мото- и автотранспорту до 3,5 тонн можно будет ехать до 120 км/ч, а автобусам – не выше ста. На остальных загородных дорогах, как и раньше, – не более 90 км/ч. А в городе кое-где придется снизить скорость до 30-40 км/ч. Это будет касаться мест плотной жилой застройки. В правилах появится новый дорожный знак «зона с ограничением максимальной скорости движения». Главный в ней – пешеход.

Водитель будет обязан предоставить преимущество пешеходам, которые заканчивают переход по «зебре», и уступить дорогу велосипедистам, которые завершают пересечение проезжей части. Пока же это требование распространяется только на пешеходов.

Гироскутеры, электросамокаты, моноколеса, сигвеи теперь будут называться средствами персональной мобильности. Передвигаться на них необходимо по велосипедной дорожке. Если ее нет – по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине. Обязательное требование – в трезвом виде. Устанавливается возрастное ограничение – только с 14 лет. Если младше – ездить можно только во дворах. Но самое важное нововведение – ограничение скорости. Не более 25 километров в час. Запретят ездить на самокатах, не держась обеими руками за руль. А еще – возить пассажиров вне специально оборудованных мест. То есть вдвоем на самокате теперь не покататься.

Велосипедистам разрешат не спешиваться на переходах. Но при одном условии: они должны пересекать проезжую часть со скоростью пешехода, при этом убедиться, что выезд на дорогу безопасен.

Теперь по закону нельзя перевозить пьяных пассажиров на мопеде и мотоцикле. Исключение – боковой прицеп. Подозрительные лица на заднем сидении по требованию сотрудников ГАИ будут обязаны пройти освидетельствование.

Электромобили получат серьезное преимущество в городах – теперь стоять в пробках не придется – они смогут передвигаться по полосе для общественного транспорта. Кроме того, на местах зарядки электромобилей запретят парковаться машинам с двигателями внутреннего сгорания. Уточняется, что если автомобиль с приставкой «эко» будет припаркован на этом месте, но не будет заряжаться, то это также будет нарушением. Инспекторы ГАИ могут эвакуировать автомобиль, который занимает место для зарядки электромобилей.

Изменения коснутся и тонировки. Она будет запрещена на лобовом и передних боковых стеклах. А в тех местах, где тонировка допускается, степень светопропускания не должна превышать семидесяти процентов. Пленки на стеклах по-прежнему запрещены, а вот видеорегистратор станет легальным аксессуаром. Сейчас он считается предметом, который не предусмотрен конструкцией автомобиля.

И вот еще некоторые изменения. При въезде на круговой перекресток не нужно будет подавать световой сигнал поворота. А еще в конце и начале школьного учебного года – с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября днем нужно будет обязательно включать ближний свет фар. Кроме того, понадобится иметь в машине огнетушитель объемом не менее одного литра, в автобусе и грузовике – двухлитровый. Также таксисты смогут не пристегиваться ремнями безопасности при движении в населенном пункте только во время перевозки пассажира.

ОНТ