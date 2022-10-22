20 октября кулинары всего мира отметили свой профессиональный праздник – Международный день повара. Накануне этой даты «Авангард» встретился с шеф-поваром Уваровичской школы Ириной Лиен. Как никто другой, она знает все тонкости поварского дела.

Взглянуть изнутри на работу школьной столовой удается далеко не всем, но мне посчастливилось побывать там, где обычные продукты в руках мастеров превращаются во вкуснейшие блюда и отправляются на столы школьников. А руководит этим сложным процессом шеф-повар с 38-летним опытом работы Ирина Лиен.

– Считаю, что мне очень повезло, ведь на протяжении многих лет с удовольствием хожу на любимую работу, – делится наша героиня. – Признаюсь, когда встал вопрос о выборе профессионального пути, особо не думала, отвезла документы в ПТУ №17 (сейчас Гомельский государственный профессионально-технический колледж кулинарии) учиться на повара. Я всегда проявляла интерес к приготовлению пищи. Трудовой путь начинала в Гомеле в кафе «Молодежное», где отработала два года. Выйдя из декретного отпуска, речи о том, чтобы ездить на работу в областной центр уже не шло. Благо в Уваровичах, откуда родом мой супруг, для меня нашлось место повара в школьной столовой.

Пока мы беседуем с Ириной Викторовной, на школьной кухне царит оживление: на плитах вовсю кипит первое, на подходе ароматное второе и гарнир. Аппетитный запах пищи разносится по всей столовой. Кухонные работники не сидят ни минутки: кто-то режет и шинкует, кто-то подготавливает посуду. Одним словом, все при деле. Не могу не обратить внимание, что даже во время нашего разговора Ирина Лиен держит руку на пульсе всего происходящего. И это не случайно, ведь шеф-повар отвечает за весь технологический процесс и организацию работы столовой в целом.

Рабочий день у шеф-повара, как и у других работников столовой, а их в подчинении нашей героини четверо, начинается в семь утра. Их задача – сытно и вкусно накормить 319 ребят. И здесь есть свои нюансы, ведь к школьному питанию предъявляется ряд требований: оно должно быть не только вкусным, сбалансированным и полезным, но и нравиться детям.

– Лучшая благодарность для повара – видеть пустые тарелки после обеда и довольные лица ребят. Нравится наблюдать за мальчишками, у которых всегда отменный аппетит, поэтому в добавке им не отказываем. Для нас это самая большая награда за труд. Больше всего наша детвора любит котлеты, сосиски и макароны. При их приготовлении, впрочем, как и других блюд, мы используем свой секретный ингредиент: в каждое из них вкладываем частичку своей души, – с улыбкой признается женщина.

По словам Ирины Викторовны, сейчас работа на кухне намного упростилась, хотя все равно легкой ее не назовешь. Практически весь день приходится проводить на ногах, а это с годами дает о себе знать. В распоряжении поваров есть современная техника и оборудование. Еще одна важная составляющая успешной работы – слаженный и дружный коллектив, а с ним нашей героине повезло.

– Для меня быть поваром – это не работа, а призвание. И если бы можно было вернуться назад, другой профессии для себя бы я не хотела. Мое место на кухне, причем именно в школьной столовой. Здесь я в своей стихии. Вы не представляете, как это приятно, когда, идя по школе, ты со всех сторон слышишь приветствие малышни. От их улыбок и настроение поднимается, – отмечает шеф-повар.

По словам нашей собеседницы, ей повезло не только в профессии, но и в личной жизни. С супругом Геннадием они воспитали двоих детей, выросших достойными людьми. Рядом с ними и трое любимых внуков, в которых они души не чают.

Светлана МЕДВЕДЕВА

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