Последний месяц осени традиционно принесет белорусам ряд нововведений. Так, в ноябре бюджет прожиточного минимума пересчитают, увеличатся зарплаты, пенсии и детские пособия. Кроме того, белорусов ждут большие выходные, а школьников — осенние каникулы. А в первой декаде БЖД назначит сразу 40 дополнительных поездов, так что путешествовать во время больших выходных будет проще.

Пересчитают бюджет прожиточного минимума

Традиционно бюджет прожиточного минимума утверждается четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Последний раз размер БПМ был повышен с 1 августа и составил 328 рублей 50 копеек.

С увеличением БПМ следом вырастут также:

минимальные трудовые пенсии;

пособия в связи с рождением ребенка;

пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (платят 50% БПМ);

пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (50% БПМ, 70% БПМ);

пособия по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет (100% БПМ, 120% БПМ);

пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (70% БПМ);

надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите;

пособия по уходу за человеком с инвалидностью I группы либо за лицом, которое достигло 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты.

Бюджета прожиточного минимума увеличится с 328,5 рубля до 339,83 копеек. Рост составит 11 рублей 33 копейки.

Зарплаты бюджетников увеличатся

В очередной раз в этом году повысится размер базовой ставки: с 1 ноября она составит 212 рублей (в начале года было 198 рублей) — это почти на 7% больше, если сравнивать с прошлым годом.

Базовую ставку применяют для оплаты труда бюджетников и работников, приравненных к ним, а также работников организаций, которые получают субсидии.

Кроме того, размер базовой ставки также влияет и на размер надбавки бюджетников за стаж работы в бюджетных организациях:

до 5 лет стажа надбавка составляет 10% от базовой ставки;

от 5 до 10 лет — 15%;

от 10 до 15 лет — 20%;

от 15 лет и выше — 30%.

Выплачивать пенсии и пособия будут по новым правилам

С 1 ноября заработает новая Инструкция о порядке выплаты пенсий, пособий и осуществления других социальных выплат через объекты почтовой связи. Это закреплено в совместном постановлении Министерства связи и информатизации и Министерства труда и социальной защиты от 9 июня 2022 г. № 9/36. В частности, в документе речь идет о том, что получать пенсию и другие социальные выплаты можно в любом почтовом отделении страны. Также уточненпорядок осуществления выплат на дому и по доверенности.

Большие выходные

В ноябре белорусов ждут длинные выходные. Так, работать в следующем месяце нужно будет 21 день (при пятидневной рабочей неделе). Отдыхать будем девять дней.

В понедельник, 7 ноября, — День Октябрьской революции — красный день календаря. А предшествуют ему выходные дни — 5 и 6 ноября.

Следующие большие выходные белорусов ждут только в 2023 году.

Осенние школьные каникулы

В то время, как у взрослых для отдыха будет всего на один денечек побольше, школьники же будут отдыхать семь дней. Осенние каникулы в этом году официально начинаются 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно.

Заплатить налоги и спать спокойно

В ноябре белорусам придется заплатить сразу несколько налогов — транспортный, на недвижимость и земельный, если у вас есть такое имущество.

В этом году белорусам впервые придется заплатить и налог «на первую квартиру»: до 15 ноября только первую половину, не позднее 15 ноября 2023 года — оставшуюся.

Уплачиваются эти налоги на основании единого извещения, в котором отражены все объекты имущества, которыми владеет физическое лицо.

Уплата данных налогов возможна любым удобным для плательщика способом, в том числе через ЕРИП. Проверить свой учетный номер плательщика можно на сайте МНС (раздел Сервисы — государственный реестр плательщиков — поиск физических лиц). Если доступа к личному кабинету нет, проверяйте почтовый ящик — возможно, там уже лежит бумажное письмо от налоговой. На извещении есть также код платежа в ЕРИП и QR-код, которые дают прямой переход на оплату.

В Беларуси на АЗС появится улучшенное зимнее топливо

На прошлой неделе концерн «Белнефтехим» сообщил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы, проведя модернизацию и применяя новые катализаторные системы, со второй половины октября вместо зимнего дизельного топлива ДТ-З-К5, сорт F, начинает выпускать улучшенный вид зимнего дизельного топлива — ДТ-З-К5, класс 0.

Принципиальное отличие нового вида зимнего дизельного топлива (по сравнению с ранее выпускаемым дизельным топливом ДТ-З-К5, сорт F) — нормирование наравне с предельной температурой фильтруемости также и температуры помутнения, пояснили специалисты.

С 1 ноября все потребители внутреннего рынка получат возможность заправляться новым зимним дизтопливом.

Кроме дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 0, в этом году вы сможете заправиться зимним дизельным топливом ДТ-З-К5, класс 2 (оно придется как нельзя кстати, когда за бортом будет −20 градусов Цельсия).

Мобильный интернет станет дешевле, но не для всех

Изменения коснутся только абонентов некоторых тарифных планов А1. С начала месяца компания снижает плату на тарифах «Социальный», «Победа» и «Пенсионный». Однако эти тарифы доступны не для всех. Так, тариф «Пенсионный» могут выбрать только пенсионеры, «Победа» — для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «Социальный» — для пенсионеров, ветеранов войны и инвалидов I и II степени.

Стоимость 1 мегабайта интернет-трафика обойдется в 0,01 рубля с НДС — вместо 0,1577 рубля для пользователей «Социального» и «Пенсионного» и 0,0525 рубля для юзеров тарифа «Победа».

Цены на импортные лекарства будут меняться вслед за курсом доллара

Не так давно импортеров лекарств обязали корректировать их стоимость при снижении курсов валют.

Соответствующий указ, который вступает в силу в ноябре, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Документом установлены единые подходы к переоценке импортных медтоваров при изменении курсов валют вне зависимости от страны производства. В частности, если будет снижаться курс доллара, то вслед за ним пойдут вниз и цены на импортные лекарства.

Отменят скидку для пенсионеров на проезд в электричке

Сезонная льгота, которая составляет 50% при покупке билета, перестанет действовать для пенсионеров уже 1 ноября. БЖД вводит ее традиционно для пенсионеров с 1 мая на весь период сельскохозяйственных работ. Воспользоваться скидкой можно только в поездах региональных линий экономкласса.

Появится 40 дополнительных поездов

Белорусская железная дорога на период с 28 октября по 8 ноября назначила 40 дополнительных поездов. Их назначение и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: из Минска в Гомель, Брест, Витебск, Гродно, Могилев, Пинск, Коммунары, а также Брест — Гомель, Кричев — Орша (Гродно).

В Россию назначены дополнительные поезда по маршрутам Минск — Витебск — Москва, Минск — Санкт-Петербург.

Национальный аэропорт «Минск» переходит на осенне-зимнее расписание полетов

«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан: c 1 ноября рейсы будут выполняться один раз в две недели по вторникам.

Расписание рейсов (время для всех аэропортов указано местное):

вылет из Минска в 22:40, прилет в Туркменбаши в 4:45;

вылет из Туркменбаши в 5:45, возвращение в Минск в 8:05.

Минимальная стоимость билетов в одну сторону — от 299 евро, в обе — 520 евро (тарифный бренд — Smart).

Напомним, что гражданам Беларуси для взъезда в Туркменистан нужна виза.

Цена на сигареты не изменится

Сигареты впервые за долгое время не подорожают в розничной торговле в Беларуси. Ранее табачные изделия дорожали от 2 до 10 копеек.

Согласно информации о применяемых максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, размещенной на сайте Министерства по налогам и сборам республики, их стоимость с 1 ноября будет применяться на уровне той, которая была установлена 1 октября.

Однако есть и нововведение: компания «Табак-инвест» со следующего месяца начнет продавать сигареты марки «Rothmans Purple». Цена: 3,8 рубля за пачку.

mlyn.by