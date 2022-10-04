Культурный октябрь

Какие мероприятия могут посетить будакошелевцы в этом месяце

ЭКСПИРИмЕНтуС. Когда и где: 7-30 октября, Гомель

С 7 октября 2022 г. в выставочном зале Картинной галереи Г. Х. Ващенко начинает работу необычная экспозиция, благодаря которой все посетители неожиданно для себя станут исследователями удивительного мира науки. Большое количество экспонатов, среди которых шар-плазма, прототип вечного двигателя, мост да Винчи и др., можно не только смотреть, но и трогать, крутить, нажимать.

Гомельский полумарафон. Когда и где: 8 октября в 11.00, Гомель

Каждый, кому уже исполнилось 18 лет, может испытать свои силы на дистанциях 21 км 097 м и 7 км. Для этого необходимо до 7 октября подать заявку на участие, пройдя по ссылке www.42195.by. Подробности здесь.

Мы начинаем: Алле- Ап! Когда и где: 8-9,15-16 октября, Гомель

Не пропустите 51-й юбилейный сезон в Гомельском государственном цирке. Расписание сеансов здесь.

«Мама, спорт и я – лучшие друзья». Когда и где: 15 октября, Буда-Кошелево

Вы приверженец активного образа жизни и вас привлекает атмосфера спортивных праздников, но полумарафон для вас пока слишком серьезный вызов? Есть отличная альтернатива – открытая районная спортландия, приуроченная к празднованию Дня матери. Если вы хотите принять участие, обращайтесь в Буда-Кошелевский районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай» (Еченко Олег Анатольевич, тел. +375 44 574 20 34) или оставляйте заявку в соцсетях «Авангарда». Подробности – в ближайшее время на на наших интернет-ресурсах.

Чемпионат по стритболу. Когда и где: 20 октября, Буда-Кошелево

На базе средней школы №1 пройдет открытый чемпионат по стритболу среди мужских команд предприятий, организаций и учреждений района. Играем и болеем вместе.

Кубок по мини-футболу. Когда и где: 29 октября, Буда-Кошелево

Если ваши друзья, знакомые или коллеги планируют принять участие в розыгрыше Кубка по мини-футболу памяти А. А. Смирнова, обязательно приходите 29 октября в спортивный зал Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа, чтобы поддержать игроков и получить положительные эмоции.

Квест «Сокровища галереи». Когда и где: до февраля 2023 г. по предварительной записи, Гомель

Музейный квест для учащихся 5-11 классов – это микс осмотра экспозиций картинной галереи Г. Х. Ващенко, логических задач, творчества и многого другого. Квест охватывает различные выставки, причем ребята в игровой форме научатся не просто проходить мимо произведений искусства, но и видеть «тайные смыслы» в картинах белорусских художников. Прохождение квеста занимает около 80-90 минут. Подробности на сайте картинной галереи.