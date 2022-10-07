Об этом новые кадры сельсовета узнали сегодня на встрече с представителями организаций и предприятий.

С молодыми специалистами пообщались председатель Уваровичского сельсовета Виталий Пантелеенко, начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Артем Гришай, директор центра банковских услуг №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева, а также первый секретарь РК ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

Молодые люди полны решимости набраться опыта и стать профессионалами в своих областях. А это и здравоохранение, и сельское хозяйство, и образование. Каждый признался, что сделал свой выбор осознанно и ни разу об этом не пожалел. На встрече они узнали об условиях и гарантиях для молодых специалистов, надбавках, выгодных условиях кредитования, которые имеют процентную ставку в 10 раз меньше стандартной. Каждый может найти себе занятие по душе в свободное от работы время и продолжить заниматься своими увлечениями, ведь для этого предоставлены все условия.

Алина ЮРИНСКАЯ

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