Представительство по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по Буда-Кошелевскому району информирует о поступлении санаторных путевок в здравницы Республики Беларусь.

Путевки для детей от 3-х до 6-ти лет выделяются бесплатно, а для родителей – с оплатой 15% от стоимости взрослой путевки. Получить санаторно-курортное лечение можно: в санатории «Энергетик» в Гродненской области, в санаториях «Золотые пески» и «Ченки» в Гомельской области, в санатории «Колос» в Брестской области, в санатории «Поречье» в Гродненской области.

У родителей с детьми в возрасте от 3-х до 6-ти лет есть возможность оздоровиться и в здравницах, расположенных на Черноморском побережье. Условия оплаты за путевку те же. Так, мы можем предложить путевку в санаторий «Белоруссия» в Мисхоре.

Для получения необходимой информации можно обратиться к ведущему специалисту по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Наталье Владимировне Гапоник по тел.: 8-02336-7-62-59, 8-029-267-95-30 а также по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина 2, каб. №202.