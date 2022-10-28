Устройство, состав и деятельность Всебелорусского народного собрания – как высшего института прямой демократии – обсуждают на диалоговых площадках по всей стране. Еще одна важная тема – поправки в избирательный кодекс. Нужна обратная связь от общества решения, выработанные совместно, которые во многом определят будущее Беларуси.

К активным обсуждениям законопроектов подключились кураторы столичных вузов. Открытый диалог состоялся на базе Республиканского института высшей школы. Спикеры – депутаты, представители Минобразования. По мнению экспертов, главное условие для максимально эффективной работы ВНС – широкий состав делегатов со всех регионов. Избранники должны соответствовать очень важному критерию – быть патриотами страны. Особого подхода требует работа с молодежью – именно новым поколениям предстоит управлять Беларусью.

Татьяна Симоновская, начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси: «Молодежь – категория, которая очень быстро меняет свои ценности и взгляды, соответственно и формы работы должны быть более гибкими, востребованными в молодежной, студенческой среде. Почему? Потому что это будущие молодые специалисты, которые придут на предприятия и будут осуществлять социально-экономическое развитие нашей страны».

Конструктивные предложения и критические замечания может внести каждый. В итоговых версиях ключевых документов все мнения учтут. Широкое общественное обсуждение продлится до 2 ноября. Сам же законопроект должны принять до весны.

ОНТ