С 7 октября 2022 г. Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с другими контролирующими (надзорными), а также правоохранительными органами начал проводить масштабные контрольные мероприятия по вопросам недопущения повышения цен, в первую очередь – в торговых объектах. Речь идет обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров. Также контролю будут подвергнуты цены на услуги.

В соответствии с постановлением Правительства от 06.10.2022 № 669 «О временных мерах по стабилизации цен» юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающим услуги на территории Республики Беларусь, обязаны зафиксировать цены (тарифы) на уровне не выше применяемых на 5 октября 2022 г. Повышение цен (тарифов) в результате отмены мероприятий, направленных на продвижение товаров и услуг (акции, скидки, распродажи и другие), не допускается.

За невыполнение этих требований уполномоченным органам дано право приостанавливать работу объектов, действие специальных разрешений (лицензий).

В случае выявления фактов повышения цен на любые товары Комитетом госконтроля во взаимодействии с прокуратурой и правоохранительными органами будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.».

Председатель Комитета

государственного контроля

Гомельской области А.А.Игликов