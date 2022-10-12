В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства о запрете роста цен с 06.10.2022, Директивы Президента Республики Беларусь от 06.10.2022 № 10 «О недопустимости роста цен» Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с финансовой милицией во взаимодействии с местными органами власти, профсоюзами и иными заинтересованными продолжает масштабные мероприятия по контролю за ценами во всех отраслях экономики.

Результаты контрольно-аналитических мероприятий показывают, что большинство субъектов хозяйствования Гомельской области приняли необходимые меры по временному «замораживанию» цен.

Вместе с тем, государственными контролерами и финансовой милицией в двух торговых объектах г. Гомеля установлено увеличение цен на три вида хлебобулочных изделий и 2 вида масла сливочного. В настоящее время действиям должностных лиц этих субъектов дается правовая оценка.

Также пресечены факты завышения (от 1 до 10 процентов) предельных надбавок на регулируемые продовольственные товары (колбасные изделия, молочная продукция, хлебобулочные изделия) в 6 торговых объектах г. Гомеля и г. Жлобина. За нарушение ценового законодательства при формировании цен в отношении этих субъектов начаты административные процессы.

Кроме того, по результатам совместной проверки КГК Гомельской области и финансовой милиции в отношении руководителя одной из частных компаний возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Установлено, что гомельский посредник на протяжении года перепродавал плодоовощную продукцию бюджетным организациям республики с оптовыми надбавками до более 300 процентов, при установленной законодательством предельной надбавке в 30 процентов, нанеся своими действия ущерб государству в размере более 75 тыс. руб.

Мероприятия по контролю за ценовой ситуацией продолжаются.».

Председатель Комитета

государственного контроля

Гомельской области А.А.Игликов