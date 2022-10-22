В последнее время проблема зоотехнического учета дойного стада выходит на первый план. Что в этом направлении делается в нашем районе, рассказала заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, курирующий вопросы животноводства, Наталья Мацудова:

– Не секрет, что правильное содержание и разведение КРС является довольно сложным и трудоемким процессом, при котором необходимо учитывать множество факторов.

Для осуществления дифференцированного кормления молочных коров принято решение во всех сельхозпредприятиях провести идентификацию животных (это система учета животных, которая включает в себя присвоение индивидуального номера животному различными способами путем мечения). С этой целью проработан вопрос о закупке цветных ошейников для ДМБ и МТК. Суть метода заключается в раздельном кормлении с учетом их физиологических особенностей в конкретном периоде. Разделение стада проводят с учетом числа дней после отела и суточной молочной продуктивности. Таким образом, формируются 4 группы, каждой из которых будет соответствовать ошейник определенного цвета. К слову, выбор цвета в каждом хозяйстве определяют сами. Исходя из имеющегося опыта, правильное мечение животных, а по сути, их маркировка, является важной составляющей успеха в животноводстве, также регулирует деятельность зооветеринарных специалистов. Одними из первых в районе с этой задачей справились в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» и ОАО «Николаевка», где провели сортировку скота согласно физиологии и продуктивности.

Кроме того, для увеличения производства молока в хозяйствах организовано трехразовое доение. Дано поручение исключить из рациона муку собственного помола, а использовать концентрированные корма. Безусловно, на особом контроле находится и обеспеченность поголовья кормами на зимне-стойловый период 2022-2023 г., а они не только должны иметься в необходимом объеме, но и соответствовать ряду требований. С этой целью пробы кормов (сенажа) отправлены на зоотехнический анализ.

Ольга ЧЕРНЯКОВА