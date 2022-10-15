Кто стал победителем спартакиады, посвященной Дню матери

В субботу, 15 октября, в первой школе райцентра прошла спартакиада, посвященная Дню матери. Участие в ней приняли 4 команды из средней школы №1, гимназии, Неговской и Бушевской школ. Мамы с детьми состязались в спортивных и интеллектуальных играх. Все команды проявили отличную спортивную форму и волю к победе. В итоге первое место завоевала дружная команда из средней школы №1, на второй ступеньке пьедестала разместилась команда гимназии, третье место у Неговской школы, четвертое — у Бушевской.

Спонсорами мероприятия выступили РК ОО «БРСМ» и Белорусский фонд мира, организаторами — ФСК «Урожай».