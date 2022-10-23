В нынешнем году в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» средняя урожайность кукурузы здесь составляет 110 ц/га, а это лучший показатель в районе.

По словам руководителя сельхозпредприятия Александра Хаврученко, общая площадь полей, занятых под кукурузу, составляет 1300 га. Основная ее масса выращивается на силос. Под кукурузу на зерно отведено 300 га, что на 90 га больше, чем в прошлом году. В дальнейшем зерно будет отправлено на переработку в комбикормовый цех КХП РУП «Белоруснефть-Особино», где из него сделают качественный комбикорм для кормления КРС.

– В этом году планируем получить хороший урожай. По предварительным расчетам запасы пополним 3000 т кукурузного зерна. По сравнению с прошлым годом в этой части показатели мы увеличили практически вдвое. Так, в минувшем году было намолочено 1420 т кукурузы, средняя урожайность которой составила 57 ц/га. Чтобы достичь таких результатов, нам пришлось не только хорошенько потрудиться, но и сделать ставку на технологии. В первую очередь выбрали немецкий высокопродуктивный гибридный сорт КВС-3050. Большое внимание уделили технологии возделывания. Земля в полной мере обогатилась фосфором, калием, азотом. Постоянные подкормки и химпрополки также сыграли свою роль. Выполнили инсектицидную обработку растений от кукурузного стеблевого мотылька. Конечно же, большая заслуга в этом механизаторов, – рассказал Александр Хаврученко.

На уборке кукурузы задействован экипаж в составе старшего комбайнера Игоря Луференко и помощника Виктора Сивицкого. В дружном тандеме они трудятся не один сезон и не раз становились героями районки. За день мужчины убирают порядка 10-15 га площадей, пополняя закрома 100-130 т зерна кукурузы. Эти труженики никогда не подводят, они из числа тех, для которых слово «надо» – не пустой звук.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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