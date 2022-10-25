Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии с 85-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Одно из старейших учреждений культуры нашей страны прошло долгий и славный путь. На вашей легендарной сцене открылось целое созвездие новых имен, реализовано много ярких проектов», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем коллектив филармонии будет обогащать репертуар лучшими примерами классической и современной музыки, развивать традиции, неустанно служить сохранению и популяризации идеалов национальной культуры и укреплению государственности.

Александр Лукашенко пожелал коллективу Белорусской государственной филармонии неисчерпаемого вдохновения, здоровья, счастья и хорошего настроения.

БелТА