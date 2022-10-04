Глава государства Александр Лукашенко поручил проинформировать в Беларуси широкую общественность о складывающейся военно-политической обстановке. Об этом государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказал журналистам по итогам прошедшего с участием Президента совещания по вопросам военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь отметил, что подобные совещания уже проводятся на системной основе, так как Александр Лукашенко держит на постоянном контроле оценку обстановки, которая складывается сегодня вокруг Беларуси.

«Военно-политическая обстановка действительно сегодня имеет тенденцию к повышению напряженности. И глава государства эти вопросы держит на личном контроле, постоянно интересуется. Во-первых, как оценивают военные эту обстановку, какие меры мы вырабатываем, какие меры стратегического сдерживания, и что мы предусматриваем для защиты своей страны, населения, национальных интересов», — сказал Александр Вольфович.

По его словам, Президент поставил задачу довести информацию о складывающейся обстановке до широкой общественности, населения страны. «Народ Беларуси должен сегодня понимать, что сегодня происходит и почему такие меры предпринимаются, и какие угрозы исходят. Поэтому Президентом поставлена задача проинформировать население Беларуси о реальной военно-политической обстановке. В крупных коллективах, на предприятиях, в ведомствах. Для того, чтобы народ Беларуси понимал и оценивал эту обстановку, ценил то, что сегодня делается в Беларуси для защиты нашего населения», — отметил государственный секретарь Совбеза.

Он обратил внимание, что уже давно в отношении Беларуси развязана информационная война, одним из средств которой являются фейки. С их помощью пытаются подогреть общество и спровоцировать его на определенные действия с целью подорвать спокойную обстановку в государстве.

Одной из муссируемых тем в последнее время стала тема мобилизации на фоне проводимых в России соответствующих мероприятий. «Президент четко и ясно сказал, что никакой мобилизации в Беларуси не предусматривается. А комплекс мобилизационных мероприятий начался не сегодня и не вчера, а проводится на протяжении существования Вооруженных Сил суверенной Беларуси. Это нормальная мобилизационная подготовка — комплекс сборовых мероприятий, который позволяет готовить военно-обученный резерв», — акцентировал внимание Александр Вольфович.

Он напомнил истину о том, что войны выигрывают не армии, а народы. «Народ к защите своей страны должен быть всегда готов. Поэтому в Вооруженных Силах, других структурах силового блока проводятся такие мобилизационные проверочные сборы, на которые на 25-30 суток призывают военнообязанных запаса различных категорий. Они восстанавливают свои навыки. Это вполне нормальная практика подготовки», — отметил госсекретарь Совбеза.