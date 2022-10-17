Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным в течение недели договориться по конфликту в Украине. Об этом он заявил в Астане в интервью американской телекомпании NBC, сообщает БЕЛТА.

«Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», — сказал глава государства.

Александру Лукашенко также был задан вопрос относительно сообщений украинской стороны о массовых захоронениях и пытках.

«Вы знаете, идет информационная война. Украинцы говорят о массовых захоронениях, преступлениях российской стороны. А российская сторона аналогично вскрывает массовые преступления украинской стороны. Обычная информационная атака друг на друга. В этой ситуации надо разбираться в корне. Идет война. И в результате этой войны, в ходе этой войны всякое возможно, в том числе то, о чем вы сказали», — сказал Президент.

Он подчеркнул, что в первую очередь надо остановить войну и искать выход из создавшегося положения, а не разговаривать о том, как плохо. «Мы знаем, что плохо. Война — это всегда плохо, — заметил он. — Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула».

Глава государства напомнил, что процесс переговоров был начат, но затем остановился. «Зеленскому (главе Украины. — Прим. БЕЛТА) запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт», — призвал белорусский лидер.