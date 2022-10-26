В Беларуси введена обязанность субъекта хозяйствования, осуществляющего розничную реализацию лекарственных средств, снижать цены в связи со снижением курсов валют по отношению к белорусскому рублю. Об этом журналистам заявил начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Дмитрий Калистратов, передает корреспондент БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №380, которым внесены изменения в указ №366 от 11 августа 2005 года «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».

«При росте курсов национальных валют по отношению к белорусскому рублю субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную реализацию лекарственных средств, как правило, поднимали стоимость лекарственных средств. Однако при укреплении курса белорусского рубля они стоимость лекарственных средств не пересматривали в сторону снижения. Вводимые указом главы государства нормы вносят справедливость в данном вопросе. Тем самым появляется обязанность субъекта хозяйствования при укреплении курса белорусского рубля к иностранной валюте пересчитывать цены на лекарства в сторону снижения», — отметил Дмитрий Калистратов.

Он добавил, что новый документ также предусматривает возможность переоценки медицинских товаров, произведенных в странах ЕАЭС. «В связи с колебаниями курса валют ввоз медицинских товаров, произведенных в странах ЕАЭС, создает большие риски образования отрицательных курсовых разниц вплоть до убытка отечественных импортеров. Вводимая норма позволит исключить эти риски и обеспечить население ассортиментом медицинских товаров, произведенных в странах ЕАЭС, которые зачастую имеют меньшую стоимость по сравнению с аналогичными товарами импортного производства из стран, не входящих в ЕАЭС», — заключил Дмитрий Калистратов.

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