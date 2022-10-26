Идут поставки упаковки для молока из-за рубежа, прорабатывается и производство в стране. Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в кулуарах международного форума «Беларусь молочная», передает корреспондент БЕЛТА.

«Сейчас никаких вопросов с тетрапаком нет, все решено. У нас нет никаких проблем с упаковкой, это видно на прилавках, — сказал Игорь Брыло. — У нас есть наметки по производству некоторых видов упаковки в стране, мы над этим сейчас работаем. Ну, и поставки идут — из Китая, России, ряда европейских стран».

Он подчеркнул, что производственные мощности предприятий позволяют нарастить производство молока. «Ни одно молочное предприятие не загружено на 100%. Это говорит о том, что в ближайшие 3-5 лет мы можем спокойно наращивать объемы производства молока, чтобы наши перерабатывающие предприятия работали близко к максимальной производственной мощности. Кстати, по итогам года подтянемся к 8 млн т молока», — отметил министр.

Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске 26-27 октября. Главные темы форума — как Беларуси укрепить позиции на мировом молочном рынке и больше зарабатывать на молоке в условиях санкций, что поставлять в российские регионы, за счет чего диверсифицировать экспорт и импорт, где искать новых поставщиков оборудования и упаковки и как оптимизировать логистику. Руководители и главные специалисты предприятий обсудят с ведущими экспертами и руководством отрасли главные рыночные тренды и связанные с ними задачи и возможности.

БелТА