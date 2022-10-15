Людей, которые каждый свой рабочий день начинают с хорошим настроением

и на работу идут с радостью, на мой взгляд, можно назвать действительно счастливыми. Ведь они занимаются тем, что им интересно и приносит удовольствие, а это, согласитесь, играет в жизни немаловажное значение. В этом убеждена Надежда Борисенко, зоотехник-селекционер ОАО «Николаевка», которая не побоялась кардинально поменять сферу деятельности и найти себя

в животноводстве.

А ведь в школьные годы она мечтала работать на железной дороге, но, как говорится, от судьбы не уйдешь.

– Сколько себя помню, хотела быть проводником пассажирского вагона. Часто представляла, как езжу в поездах дальнего следования, посещая разные города и страны. Но жизнь распорядилась иначе: вместо железнодорожного колледжа я поехала в Чечерск учиться на повара, – рассказывает Надежда Борисенко. – В это время встретила своего будущего супруга Александра. После лицея вышла замуж, и о том, чтобы осуществить детскую мечту, речи уже не шло, ведь на свет появился наш первенец – Николай. Потом родились Кристина и Иван. Так как дети и семья требуют много времени, работу пришлось искать в родном хозяйстве. Благо такая нашлась по моей специальности. Устроилась поваром и в период посевных и уборочных кампаний кормила сельских тружеников вкусными и сытными обедами на протяжении шести лет.

В декабре минувшего года в жизни Надежды произошло важное изменение: ей предложили попробовать себя в должности зоотехника-селекционера. И это предложение она приняла без особых колебаний, ведь ей, сельскому жителю, отрасль животноводства знакома не понаслышке. К тому же все близкие поддержали ее выбор.

По словам женщины, работы у нее сейчас прибавилось. На фермах сельхозпредприятия содержится пять тысяч голов скота, который должен быть накормлен, напоен, своевременно пролечен. Только в этом случае он даст хорошее потомство. Всем этим занимаются разные специалисты, в том числе и зоотехник-селекционер, главной задачей которого является создание высокопродуктивного дойного стада. В принципе, на это и нацелена вся его работа.

В обязанности нашей героини входит идентификация животных (каждое из них вводится в систему учета, где отслеживается цепочка его передвижения: родильное отделение – цех производства молока – запуск – родильное отделение). В должности она трудится меньше года, но в этом деле уже набила руку. По словам коллег, все тонкости работы Надежда Борисенко схватывает буквально на лету и выполняет ее добросовестно. Как говорит специалист, первое время было нелегко, зато сейчас, когда полностью погрузилась в дело, особых проблем и сложностей уже не возникает. Да и коллектив в хозяйстве дружный. Если есть вопросы, каждый готов подсказать, дать совет и протянуть руку помощи.

На мой вопрос, как у нее все получается, Надежда Степановна отвечает: «Все, за что берусь, стараюсь доводить до конца. Считаю, что лучше не браться за работу, к которой не лежит душа. А если уж что-то начал, отлынивать и халтурить нельзя. Подвести всех ты просто не имеешь права».

И хотя работа у нашей героини сейчас отнимает немало времени, но и с домашними обязанностями она успешно справляется. В роли многодетной мамы чувствует себя вполне гармонично, ведь дети радуют своими первыми успехами и часть хозяйских дел уже берут на себя. Девятиклассник Николай с будущей профессией пока еще не определился, а вот шестиклассница Кристина уже видит себя в роли педиатра.

Первоклассник Иван – личность разносторонняя. Как и отец, особый интерес он проявляет к технике. К слову, глава семейства Александр Борисенко неоднократно становился героем «Авангарда» как один из лучших механизаторов ОАО «Николаевка». Он неизменно показывает высокие результаты во всех сельскохозяйственных кампаниях как в родном хозяйстве, так и на районном уровне.

Надежда Борисенко признается, что чувствует себя по настоящему счастливым человеком: рядом с ней любимая и дружная семья, супруг – настоящая опора и поддержка, дом – полная чаша. К тому же занимается она делом, которое ей по душе. А о том, что детская мечта стать проводником не сбылась, нисколько не жалеет. Ведь на своей родной земле она приносит гораздо больше пользы и чувствует свою сопричастность к общему делу.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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