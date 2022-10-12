5 октября в лесном массиве на выезде из райцентра грибников ожидала неожиданная добыча – несколько боеприпасов, лежащих на земле. Как позднее оказалось, что это далеко не все.

Жители сразу же сообщили о находке в РОВД. После тщательной проверки местности на метровой глубине под землей были обнаружены еще 12 артиллерийских снарядов.

По словам начальника группы призыва на военную службу районного военного комиссариата Сергея Пликуса, снаряды оказались взрывоопасными. В таких случаях боеприпасы вывозят в предназначенное место и подрывают. Для этого в Гомельской области работает 2 военных подразделения.

– Войсковая часть 5525, которая находится в Гомеле, специализируется на поиске и обезвреживании снарядов на территории населенных пунктов, а в/ч 52927, находящаяся в Речице, работает в случаях обнаружения объектов за пределами городов, деревень и поселков. В целях безопасности снаряды уничтожаются строго в специально отведенных местах, – отмечает Сергей Владимирович.

Члены группы разминирования поделились предположениями о том, как могли разворачиваться события в годы войны. Вблизи от местонахождения боеприпасов тогда проходила дорога, по которой с большой вероятностью и передвигался транспорт со снарядами. Возможно, что машина, перевозившая опасный груз, подорвалась, а снаряды улетели в кювет. И пролежали в земле не одно десятилетие.

Уважаемые жители, если вы обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны или иные подозрительные предметы, обращайтесь в отделение РОВД.