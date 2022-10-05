В рамках первого этапа акции «Молодежь за безопасность» активисты Белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных Буда-Кошелевского района и спасатели районного отдела по ЧС оказывали шефскую благотворительную помощь одиноким, одинокопроживающим пенсионерам и инвалидам.

По просьбе хозяев спасатели помогали перекопать приусадебный участок, заготовить дрова на зиму, убрать опавшие листья, собрать урожай, проверить исправность автономного пожарного извещателя установленных в домовладениях, но и, конечно же, общались, так как для одиноких людей это очень важно. В процессе общения напоминали правила безопасности в быту, номера телефонов службы спасения и действия в случае пожара. Подробно остановились на теме безопасной эксплуатации печного отопления:

— Категорически запрещается топить печь с открытыми дверцами, а также сушить и складировать на топящейся печи одежду или топливо, — напоминает специалист. – Топить печь лучше несколько раз за день понемногу, и прекращать топку не менее чем за 2 часа до сна. А перед дверцей печи в обязательном порядке должен располагаться предтопочный лист из негорючих материалов размером не менее 50х70 сантиметров.

Труды и старания ребят не остались незамеченными. Уходя, они слышали в ответ слова благодарности, за оказанную помощь и внимание.

Кстати, второй этап акции будет проходить с 10 по 14 октября в учреждениях образования и местах массового пребывания людей. Спасатели проведут обучающе-развлекательные программы: викторины, конкурсы, расскажут о деятельности БМООСП и примут ребят в члены БМООСП.