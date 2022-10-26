Сегодня в центральном районном Доме культуры на семинаре с представителями предприятий и организаций района обсудили, какая ответственность предусмотрена за подписку на экстремистские ресурсы и как привлечь аудиторию на интернет-ресурсы предприятий и организаций.

Спикерами выступили заместитель прокурора Буда-Кошелевского района Антон Бобылев и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская. В семинаре принимали участие заместители и специалисты, курирующие вопросы идеологической работы на предприятиях и в учреждениях района, а также ответственные за социальные сети.

Так, административная ответственность предусмотрена за подписку на экстремистский канал, репост новости друзьям. За отправку денежных средств на счет экстремистского канала или лица, за активную агитацию, раздачу листовок, инициирование запретов и санкций для белорусов, акт терроризма предусмотрена уголовная ответственность. К слову, акт терроризма может повлечь смертную казнь, если действия привели к смерти людей.

Антон Бобылев призвал участников совещания отписаться от всех запрещенных телеграмм-каналов, старательно сортировать информацию, которую можно увидеть на просторах интернета. Ведь люди интерпретируют информацию, используют определенные ракурсы, ложные факты и доказательства, вырванные из контекста, чтобы обмануть общественность.

Марина Агажельская рассказала об особенностях и преимуществах каждого вида средств массовой информации, акцентировала внимание на большой вовлеченности людей в социальные сети. Присутствующим напомнили о том, что каждый также может использовать все преимущества соц сетей при ведении корпоративных аккаунтов. В завершение выступления главный специалист порекомендовала обращать внимание на качество подачи материала в соц сетях и использовать развлекательные ресурсы для удержания аудитории.

Алина ЮРИНСКАЯ

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