Буда-кошелевские спортсменки завоевали новые награды в велоспорте.

23 октября в Минске завершился открытый кубок Беларуси по велоспорту на треке. В соревнованиях принимали участие воспитанницы ДЮСШ «Спарта» Ирина Чуянкова, Виктория Шаповалова и Юлия Старовойтова. Ирина Чуянкова в командной гонке преследования завоевала бронзовую медаль, а также дважды была близка к медалям, но осталась на 4-й строчке итоговых протоколов. Остальные девушки показали достойные результаты.

А на открытом первенстве Республики Беларусь по велоспорту на треке до 23-х лет, проходившем 26-29 октября, спортсменки Ирина Чуянкова и Виктория Шаповалова принесли в копилку района золото и бронзу.