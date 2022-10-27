– Законопроект подготовлен в развитие обновленной Конституции. Мы об этом много говорили и при обсуждении новых норм, которые приняты на референдуме и включены в Конституцию. Одно из новаций – Всебелорусское народное собрание. В Конституции прописаны его задачи и функции, а также записано, что все детали – порядок действий, порядок избрания – определяются законопроектом о Всебелорусском народном собрании.

Всебелорусское народное собрание – это, с одной стороны, новая структура, высший представительный орган нашей страны, можно сказать, торжество народовластия. С другой стороны, это уже опробированный орган, потому что состоялись шесть ВНС. Они зарекомендовали себя с положительной стороны, доказали свою необходимость, нужность, и на определенных этапах развития нашей молодой республики внесли весомый вклад в стабилизацию общества. В связи с этим я глубоко поддерживаю введение этого органа. Это действительно будет главный представительный орган.

Встречаясь в коллективах, отметил, что людей волнует людей, вместо кого это будет, зачем это надо? Мы всем рассказываем и говорим, что не вместо, а вместе. Вместе с другими органами законодательной, исполнительной власти. Всебелорусское народное собрание вписывается в эту структуру народовластия. Это торжество истинной демократии, поскольку сам народ будет определять наше общее будущее – перспективы развития нашей страны на ближайшую перспективу, стратегии внутренней и внешней политики, концепции национальной безопасности. Это еще и орган, стабилизирующий общество, который на определенных этапах позволит достичь согласия между ветвями власти, если возникнут противоречия. Конечно, не хотелось бы этого, и думаю, что этого не будет, но мы все равно должны быть к этому готовы.

Очень важно, чтобы в принятии важных решений участвовал сам народ. Поэтому 1200 делегатов ВНС – это представители различных групп населения нашей страны. Это и те кто сегодня наделен определенными полномочиями, – премьер-министр, правительство, председатели облрайгорисполкомов. Как без них? Конечно же, в определении путей развития должны участвовать те, кто реализует политику развития нашей страны.

Должны участвовать в работе ВНС и депутаты всех уровней. В каждой области от 2500 до 3500 депутатов местных советов, поэтому все, естественно, участвовать не смогут, но представители от регионов должны быть представлены, ведь в центре не всегда можно знать проблемы конкретного региона. И когда люди приедут из Докшиц, Миор или Браслава и примут участие в обсуждении программ – этот очень важно.

Следующий блок – это представители гражданского общества. Если люди активные, участвуют в различных общественных объединениях, профсоюзном движении, то и их голос тоже важен для того, чтобы принять правильное решение.

И вместе такой толокой, народным вече будет выработано, выкристаллизовано то необходимое, важное, как двигаться нашей стране вперед.

В рамках перераспределения полномочий, мы об этом много говорили при принятии обновленной Конституции, заложен ряд позиций, когда на Всебелорусском народном собрании можно будет рассматривать вопросы, например, легитимности выборов, отставки Президента страны при наличии оснований. Всебелорусское народное собрание может отменить любой закон, заметьте: отменить может, но принять закон не может, только инициировать, а парламент будет заниматься своим делом – принимать законы. Исполнительная власть будет заниматься своим делом – развитием общества и выполнением показателей. То есть каждый будет заниматься своим делом. Но в нужный момент Всебелорусское народное собрание сможет проанализировать обстановку, принять необходимое решение в целях обеспечения незыблимости конституционного строя и дальнейшего поступательного спокойного развития.

Сейчас идет процесс обсуждения законопроекта. Чтобы наиболее эффективно организовать этот процесс, надо донести как можно большему количеству людей те посылы, которые заложены в документе. Поэтому мы активно включились в эту работу. Встречаемся с трудовыми коллективами, рассказываем о том, что заложено в законопроекте, выслушиваем предложения. В течение этой недели и следующей эта работа продолжится. По итогам саккумулируем все предложения и внесем их на рассмотрение в парламенте. Поэтому, уверен, что чем больше в обсуждении будет участвовать людей, тем лучше получится закон.

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