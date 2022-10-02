• В Узовском и Губичском сельсоветах организовали встречи с молодыми специалистами, в ходе которых обсудили актуальные вопросы молодежной политики. У молодых людей была возможность высказать свои пожелания, озвучить проблемные вопросы представителям как районной вертикали власти, так и руководителям на местах.

• 27 сентября на расширенном заседании президиума районного объединения профсоюзов утвердили план работы на IV квартал, подвели итоги участия в жатве-2022, рассмотрели ряд других вопросов. Участие в мероприятии приняла заместитель председателя по работе с районными, городскими объединениями профсоюзов Гомельского областного объединения проф-союзов Жанна Гатальская.

• Реализация Декрета №18, вакцинация, деятельность студенческих отрядов, работа с молодыми специалистами – эти и ряд других тем были в центре внимания идеологического актива на очередном совещании, которое проходило 29 сентября в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко.

• В этот же день представители православной церкви, учреждений образования, здравоохранения, районных служб и общественных организаций в ходе заседания координационного совета общественных объединений и политических партий рассмотрели формы взаимодействия благочиния с райбольницей и школами. Также обсудили темы заботы о людях преклонного возраста, защиты материнства и детства.