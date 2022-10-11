Сегодня утром по всей Украине, в том числе в Киеве, снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области рассылает экстренные оповещения, пишет украинская газета «Страна».

Украинские издания также сообщают, что произошли взрывы в Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях, есть информация о взрывах в Николаеве, Очакове, Ровно и Кривом Роге.

Поступают сообщения об атаке на Ладыжинскую ТЭС, которая расположена в Винницкой области.

Воздушная тревога ранее объявлялась утром 10 октября. В Киеве и ряде других городов прогремели взрывы. Позднее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности отметил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны России также заявили, что цель проведенного 10 октября массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины достигнута. Воздушная тревога в украинской столице длилась 5 часов 37 минут.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ракеты попали в объекты энергетической украинской инфраструктуры в 11 областях и столице. Из-за этого будут использоваться веерные отключения электроэнергии в четырех областях Украины и Киеве. Наблюдаются проблемы с водоснабжением.

БЕЛТА