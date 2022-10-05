Сегодня заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова провела встречу с трудовым коллективом районного центра гигиены и эпидемиологии.
В ходе живого общения Людмила Адамовна акцентировала внимание на важности проведения вакцинации против коронавирусной инфекции и гриппа. Она отметила, что работникам райЦГЭ в этом направлении отводится важная роль. Это касается как разъяснительной работы с населением, так и мониторинга территорий и списков граждан, нуждающихся в прохождении вакцинации.
Также были подняты вопросы, касающиеся информационной безопасности в сети Интернет, работы жилищно-коммунального хозяйства района, наведения порядка на земле и благоустройства территорий.
Ольга ЧЕРНЯКОВА
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