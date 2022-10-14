Сегодня слова поздравления с одним из самых светлых и теплых праздников – Днем матери звучали в адрес жительницы агрогородка Октябрь, многодетной мамы Натальи Кузьменковой.

Поздравить женщину с праздником, которая выбрала для себя ответственный путь быть мамой и поблагодарить за самоотверженность, преданность и любовь к детям приехали депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и депутат областного Совета депутатов Галина Трибунах.

– День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. В этот замечательный день у нас есть хорошая возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день говорим большое спасибо матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей, – отметил Николай Васильков.

К слову, сладости для детей и бытовая техника для мамы от депутатов, стали для Натальи Кузьменковой приятным дополнением к празднику.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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