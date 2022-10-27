Подростковая преступность снизилась в Гомельской области в январе-сентябре на 6%, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя КДН Гомельского облисполкома Евгений Миткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Итоги 9 месяцев свидетельствуют о том, что в области отмечается снижение преступлений, которые совершены подростками — 187 против 199 за такой же период 2021-го. Это на 6% меньше», — озвучил статистику Евгений Миткевич.

Говоря о том, какие преступления чаще всего совершают подростки региона, заместитель председателя КДН отметил, что это кражи, мошенничество и в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Евгений Миткевич рассказал, что на осенних каникулах субъекты профилактики региона будут работать в усиленном режиме. Так, сотрудники милиции отработают места массового нахождения молодежи в вечернее и ночное время. Внимание уделят и подросткам, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Также на тематических диалоговых площадках с ребятами встретятся сотрудники правоохранительных органов, СК.

«На летних каникулах в области подростки совершили 68 преступлений. Это на уровне прошлого года. И из этого числа 40 подростки совершили вечером или ночью — то есть в то время, когда они должны были находиться дома с родителями», — подчеркнул заместитель председателя КДН. Он обратился ко всем родителям и напомнил, что они должны создать все условия для безопасной жизнедеятельности детей.