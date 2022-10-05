Сентябрь 2022 года стал самым холодным за последние 20 лет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Средняя по Беларуси температура воздуха за сентябрь этого года составила плюс 10,4 градуса, что ниже климатической нормы на 2,3 градуса. Таким образом, сентябрь текущего года стал самым холодным за последние 20 лет. По всей территории страны отмечалась отрицательная аномалия температуры воздуха, находившаяся в основном в пределах от 2 до 2,5 градуса, а по северу отрицательное отклонение достигало 3 градусов. В областном разрезе наибольшие значения отрицательной аномалии среднемесячной температуры воздуха зафиксированы в Гомельской (2,5 градуса) и Гродненской областях (2,1 градуса)», — рассказали в Белгидромете.

Первая декада сентября 2022 года была холодной (на 4 градуса ниже климатической нормы) со средней температурой воздуха плюс 10,5 градуса. Вторая и третья декады сентября также были холодными с отрицательной аномалией температуры воздуха равной 1,6 и 1,3 градуса соответственно.

Максимальная температура воздуха была отмечена днем 4 сентября на станции Брест и составила плюс 21,7 градуса, а минимальная — минус 3,2 градуса — отмечена 9 сентября на станции Бобруйск.

«Что касается осадков, то за месяц в среднем по Беларуси их выпало 67,7 мм, или 125% от климатической нормы. При этом осадки по территории страны распространялись неравномерно. Отмечалось увеличение объема выпавших осадков с северо-запада на юго-восток от 30% до 270% от климатической нормы соответственно. По областям больше всего осадков отмечалось на территории Гомельской области — в среднем 103,4 мм, что составляет 200% от нормы, а меньше всего — на территории Гродненской области. Там выпало 46 мм осадков, или 81% от нормы», — отметили в Белгидромете.

По информации климатологов, на протяжении сентября условия увлажнения были неоднородными. В течение первой декады отмечался существенный дефицит осадков: в среднем по Беларуси выпало 3,5 мм, или 17% от климатической нормы осадков. Однако вторая декада отличалась избыточным увлажнением, тогда выпало 47,6 мм осадков, а это 274% от климатической нормы. На станции Брагин климатологи отметили наибольшее количество осадков в объеме 104,9 мм, или 719% декадной нормы. Третья декада была близка к норме (выпало 16,6 мм, что составляет 102% от нормы).

На протяжении месяца в отдельные сутки наблюдались грозы, а в ночные и утренние часы сгущались туманы. В пятницу, 23 сентября, на станции Березино выпал град диаметром 3 мм. Кроме этого, в сентябре также отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более. Его максимальная скорость была отмечена 19 сентября на станции Большой Межник и составила 21 м/с.