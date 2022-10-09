Почтальон Марина Головнина: Пройденные километры я совершенно не замечаю — работа мне в удовольствие

Ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты. В преддверии праздника, удалось пообщаться с Мариной Головниной – почтальоном с семилетним стажем, которая работает в деревне Уза.

— Марина Александровна, скажите, не засекали, сколько километров в день проходите в среднем?

– Раньше я об этом не задумывалась, но век технологий ответил на этот курьезный вопрос. Умные часы говорят, что в среднем в день я прохожу около 8-10 километров. Пройденное расстояние я совершенно не замечаю, потому что работа мне в удовольствие.

– Что, на ваш взгляд, самое важное в работе почтальона?

– Ответственность, надежность и внимательность. Перечень обязанностей почтальона широк. Упустив из виду какой-то момент, можно допустить ошибку. Работа почтальона тесно связана с людьми. За столько лет работы наших односельчан я изучила очень хорошо и поняла: доброта и отзывчивость – лучший инструмент в общении с людьми.

– Как сегодня обстоит дело с пополнением коллектива молодыми специалистами?

– Может, вы удивитесь, но молодежь приходит работать на почту. Молодых специалистов чаще можно увидеть на должности оператора, на передвижке и на сортировке.

– Много ли людей в век высоких технологий выписывает газеты и журналы, и что выписывают чаще всего?

– Много, конечно. Кому-то недоступен интернет, кому-то удобнее и приятнее читать газету, а у кого-то это просто добрая традиция: выписывать газету, читать любимые рубрики. Самый приятный раздел в газете – «Поздравляем». Печатные издания всегда актуальны, особенно для старшего поколения. Самое популярное – районная газета «Авангард». Жители деревни всегда рады получить известия о последних событиях района и увидеть публикации со знакомыми лицами.

– Раньше неотъемлемой частью жизни людей были письма. А сегодня много писем приходит на почту?

– Да, письма приходят. Заказные, из-за границы, экспресс – письма, письма до востребования. Интернет заменил собой переписку – обычных рукописных писем почти не остается. В основном, характер писем официальный: клиенты решают рабочие моменты, приходят справки-вызовы студентам и письма на различных организации.

– Совсем банальный вопрос: почему решили стать почтальоном?

– Я – коммуникабельный человек. Совершенно не люблю сидеть на одном месте, устаю от однообразной деятельности.

В работе почтальона есть все, что мне нужно: общение, новые знакомства, движение и хорошее настроение.

– Вы большую часть жизни в работе, а как свободное время проводите?

– Уделяю все внимание семье. Я воспитываю двух дочерей: Дарью и Екатерину. Благополучие семьи у меня всегда на первом месте. Выходные проводим вместе: готовим вкусные блюда, общаемся, смотрим телепередачи. Про себя я тоже не забываю – делаю различные косметические процедуры. Ведь приятно видеть опрятного и ухоженного почтальона.

– И в завершении интересно узнать: какая у вас мечта?

– Я желаю всем мира и добра, о большем сейчас мечтать не приходится. Также поздравляю с нашим профессиональным праздником своих коллег. Как бы не развивались технологи, но почта остается важным звеном в современном мире. Желаю, чтобы каждый добивался карьерных успехов и пусть у нас никогда не будет плохой погоды!

Дарья Цитрикова-Кустова, фото автора