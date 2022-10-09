9 октября свой профессиональный праздник отметят работники почтовой связи. Принять, доставить, вручить отправление, ответить

на любой запрос клиента – это лишь видимая часть их работы.

А четкость, профессионализм, оперативность и ответственность –

те прописные истины, которыми они руководствуются в своей трудовой деятельности. В преддверии Всемирного дня почты «Авангард» побывал в отделении почтовой связи №1 г. Буда-Кошелево

и встретился с теми, кто обслуживает население райцентра.

Несмотря на все достижения технического прогресса, почта и сегодня остается одним из самых массовых и доступных средств связи. Она объединяет людей, сокращая расстояния и сохраняя при этом тепло человеческого общения. Не ошибусь, если скажу, что каждому горожанину, да и многим жителям района приходилось не раз бывать в отделении почтовой связи №1 г. Буда-Кошелево и пользоваться услугами связи. И я, к слову, не исключение, ведь предпочитаю живое общение, нежели платежи посредством интернета. Работники отделения, а это исключительно женщины, не просто окажут широкий спектр услуг, среди которых прием почтовых отправлений, оформление подписки на периодические издания, погашение кредитов, оплата налогов и коммунальных услуг и др., но при этом внимательно тебя выслушают, помогут и подскажут.

Как рассказала начальник районного участка почтовой связи Татьяна Зятикова, в данном отделении работают 12 человек, обслуживающих городское население. Коллектив здесь дружный и сплоченный, все – настоящие профессионалы своего дела. Так, начальник отделения почтовой связи Маргарита Балыкина и ее заместитель Татьяна Нагорняк более 20 лет посвятили работе на почте. Про таких, как они, говорят: человек на своем месте. Трудятся здесь три специалиста по почтовой деятельности. Настоящим старожилом среди них является Любовь Максименко. Она безмерно предана своей профессии, с которой не расстается более 20 лет. Ирина Волченкова на почту пришла в 2008 году, была начальником отделения связи «Пенчин», а сейчас ее направление – обслуживание корпоративных клиентов. Трудовую деятельность начинала почтальоном Екатерина Титуленко. Женщина признается, что каждый день на любимую работу идет с удовольствием.

В отделении трудятся и молодые специалисты. Это операторы почтовой связи Алина Павленко, Татьяна Иванова и Анна Савченко. Следует отметить, что девушки быстро освоились в новом коллективе и уже зарекомендовали себя с положительной стороны, о чем говорят не только коллеги, но и благодарные клиенты.

А какое же отделение почтовой связи без почтальонов? Именно они в любую погоду несут людям в дом добрые вести. Сегодня почтальоны оказывают населению большой спектр услуг. По сути, это универсальные работники: и пенсию на дом принесут, и подписку оформят, и платежи примут, и корреспонденцию доставят, и даже продуктами под заказ снабдят. Каждый из них при себе имеет не только привычную почтовую сумку, но и современный мобильный терминал «Мобильный почтальон». Так что расчеты и оплату можно производить на месте, не выходя из дома.

Людмила Еременко на поч-те работает с 1999 года. Сложно сосчитать, сколько сотен километров за это время она прошла по улицам города. Но и сегодня Людмила Владимировна по-прежнему в строю и еще даст фору молодому пополнению. Двенадцать лет почтальоном в отделении трудится Ольга Анучкина, чуть меньше – Наталья Займанова. Женщин с нетерпением ждут жители закрепленных улиц, ведь для них они давно уже стали своими людьми. А два месяца назад дружную семью почтовиков пополнила Ирина Хатылева. Она пока еще вливается в коллектив и осваивает весь рабочий процесс и спектр обязанностей, но в одном уже смогла убедиться: быть почтальоном – дело непростое и весьма ответственное.

– В преддверии профессионального праздника искренне благодарю всех работников и ветеранов почтовой связи за преданность профессии и повседневный труд, столь необходимый жителям района. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, – отметила Татьяна Зятикова.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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