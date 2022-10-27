Еще около половины площадей предстоит убрать, а это значит, что вместе с зерновыми колосовыми регион перешагнет миллионный рубеж.



Работникам филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Буда-Кошелевского района удалось увеличить урожайность кукурузы на зерно почти в два раза: в среднем получили 110 центнеров с гектара — один из лучших показателей в области.

В этом году под кукурузу на зерно отвели 300 гектаров, что на 90 больше, чем в 2021-м. Убирает культуру экипаж в составе старшего комбайнера Игоря Луференко и его помощника Виктора Сивицкого, за день намолачивает по 100—130 тонн зерна. В тандеме трудятся механизаторы не первый сезон, неоднократно выходили в число лучших в районе.

— Общая площадь полей, занятых под кукурузу, 1300 гектаров, — рассказывает директор сельхозпредприятия Александр Хаврученко. — Основная часть пойдет на силос, 300 гектаров отведено на зерно. Оно убирается и идет на переработку в комбикормовый цех КХП РУП «Белоруснефть-Особино», где из него произведут качественный комбикорм.

По предварительным расчетам специалистов, «Морозовичи-Агро» планируют получить 3 тысячи тонн кукурузного зерна.

— По сравнению с прошлым годом показатели увеличили практически вдвое, — добавил Александр Хаврученко. — Тогда намолочено 1420 тонн при средней урожайности 57 центнеров. Чтобы достичь сегодняшних результатов, пришлось не только хорошенько потрудиться, но и сделать ставку на технологии. В первую очередь выбрали высокопродуктивный гибридный сорт, большое внимание уделили технологии возделывания. Земля в полной мере обогатилась фосфором, калием, азотом. Постоянные подкормки и химпрополки также сыграли свою роль. Выполнили инсектицидную обработку растений от кукурузного стеблевого мотылька. Конечно же, большая заслуга в этом механизаторов.

Больше кукурузы посеяли и в РУП «Белоруснефть-Особино»: под нее впервые отвели рекордные площади — 8473 гектара. И это понятно: перед коллективом стоит задача обеспечить кормами птицу.

Насколько оперативно справится хозяйство с уборкой кукурузы, зависит от механизаторов. Среди них и Валерий Зылев, который в нынешнюю уборочную работал в тандеме с супругой Татьяной. В области они вошли в пятерку экипажей-двухтысячников, намолотив 2239,77 тонны зерна.

В РУП «Белоруснефть-Особино» механизатор пришел 28 лет назад, сразу после окончания Чечерского СПТУ-54. Вначале работал на МТЗ-82, был задействован на севе и химпрополке. Когда набрался опыта, ему доверили Т-150. Расширился и спектр задач. С легкостью освоил культивацию, пахоту и дискование. Тогда же попробовал себя в роли комбайнера. А свою первую «Ниву» СК-5 помнит и сегодня.

Под кукурузу в Буда-Кошелевском районе отведено 22 716 гектаров, из которых 8260 — на зерно. На утро вчерашнего дня убрано 3568 гектаров, или 43,2 процента от плана. Намолотили 25 091 тонну. Если приплюсовать намолот зерновых — 83 902, то выйдет, что район один из немногих в области получил более 100 тонн зерна, точнее, 108 993. Но это не предел, уборка продолжается.

По оперативной сводке комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, на утро среды убрано 22 796 гектаров, или 53,6 процента от плана. Намолочено 119 537 тонн зерна при средней урожайности 52,4 центнера с гектара. За день комбайны проходят около 950 гектаров.