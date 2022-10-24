Дымоходные и вентиляционные каналы обеспечивают работу отопительного газового оборудования и вентиляцию. Они поддерживают микроклимат в доме, уменьшают концентрацию пыли и болезнетворных микробов. Нарушение или не правильная работа таких каналов ведет к порче предметов интерьера от повышенной влажности и даже смерти жильцов от отравления угарным газом.

Владельцы одноквартирных жилых домов, довольно часто сталкиваются с плохой тягой, с недостаточной или плохой вентиляцией. Причиной этому может послужить несвоевременное или недобросовестное обслуживание вентиляционных систем дымоходов и газоходов. Для предотвращения возможной трагедии, дымоходы и вентканалы должны в обязательном порядке регулярно проверяться. Работоспособность дымоходов проверяется непосредственно с приближением отопительного сезона.

Дымовые и вентиляционные каналы отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого они изготовлены подлежат периодической проверке их состояния и прочистке:

– перед отопительным сезоном;

Дымовые и вентиляционные каналы проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

— кирпичные – не реже одного раза в квартал;

— асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год.

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, уполномоченные лица, потребители газа должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

Инспектор энергогазинспекции Виталий Мяленков