Согласно проекту, вынесенному на обсуждение, структуры гражданского общества могут делегировать в состав ВНС до 400 человек, а это треть от общей численности Всебелорусского народного собрания.

Широкое представительство гражданского общества как выразителя интересов граждан позволит донести и вынести на широкое обсуждение их социальные запросы и добиться от государства решения порой не замечаемых проблем, а также повысить значимость общественного сектора и доверие к институтам власти.

Участие широких слоев общества в избрании делегатов ВНС будет способствовать увеличению интереса граждан к процессам государственного строительства, повышению их вовлеченности в общественно-политические мероприятия.

Возрастет и ответственность субъектов гражданского общества перед группами, чьи интересы они выражают, что потребует от лидеров структур поиска дополнительных способов использования человеческого и социального капитала, принятия мер по повышению эффективности функционирования общественных объединений.

В конечном итоге энергия гражданского общества будет целенаправленно собрана и направлена в конструктивное русло, а его субъекты смогут в полной мере не только реализовать свои корпоративные и коллективные интересы, но и стать реальным и перспективным партнером для государственных органов, с которыми они разделят ответственность за судьбу страны, ее дальнейшее процветание.

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