Проверку системы оповещения проведут в Гомельской области 1-3 ноября. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Меркулов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Меркулов напомнил: система оповещения области подлежит ежегодной проверке. «Она пройдет с 1 по 3 ноября. 1 и 2 ноября на время до 5 секунд будет запуск электросирен для проверки их работоспособности. 3 ноября проводится проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения с запуском ее из центра оперативного управления областного УМЧС», — рассказал первый заместитель начальника.

По его информации, до начала проверки жителям региона разошлют СМС. Запуск электросирен будет не менее трех раз, начиная с 10.00.

После сигнала «Внимание всем» информацию об порядке действий и способах защиты от воздействия опасных факторов доведут через перехват эфира УКВ и FM-радиостанций, вещающих на территории области, и Первого национального канала белорусского радио. Такую информацию можно будет получить и в СМС-рассылке.

«Один из способов защиты — укрытие в защитных сооружениях и вывод людей в безопасную зону. В области есть защитные сооружения гражданской обороны, а также подвалы и иные заглубленные помещения», — уточнил он.

БелТА