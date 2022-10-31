Республика Корея скорбит по погибшим в результате смертоносной давки в Сеуле в районе Итхэвон. Жители страны возлагают на месте трагедии белые траурные цветы и несут подарки со словами соболезнования. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Магазины и кафе в сеульском районе Итхэвон сегодня приостановили работу, выражая таким образом свои соболезнования. Траурные алтари, увешанные белыми хризантемами, также открылись по всей стране, чтобы люди могли отдать дань уважения погибшим в субботней давке.

Президент Республики Корея Юн Сук Ёль был одним из первых, кто почтил память жертв. Он и первая леди Ким Кон Хи посетили алтарь, установленный на площади Сеула перед мэрией, и возложили цветы.

Перед прибытием на место происшествия президент выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого объявил недельный национальный траур до полуночи 5 ноября, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также пообещал провести расследование причин трагедии, чтобы принять все необходимые меры для недопущения таких инцидентов в будущем.

Газета The Korea Herald информирует, что в течение национального траура все правительственные учреждения и зарубежные миссии приспустят свои флаги и отменят или отложат несущественные общественные мероприятия. Кроме того, госслужащие и работники государственных учреждений будут носить ленточки в знак соболезнования.

Газета The Korea Herald также пишет о четырех факторах, которые могли привести к трагедии в Итхэвоне. Первый — то, что ежегодный фестиваль в честь Хэллоуина в Сеуле, в отличие от официальных мероприятий, проводится без организатора. Как отметил один из чиновников, не вводилось специальных мер в плане контроля безопасности для Хэллоуина, принимались лишь меры для борьбы с пандемией. Без организатора празднования остается неясным, кто может нести юридическую ответственность за трагическое событие. На этом фоне президент Юн Сок Ёль заявил, что для мероприятий без организатора будет создана система управления безопасностью. Второй фактор, называемый газетой, — это недостаточное присутствие полиции на массовом мероприятии. Многочисленные свидетельства очевидцев говорят, что полицейских было мало, чтобы контролировать толпу. Еще один фактор — неудовлетворенный спрос на массовые мероприятия после снятия ограничений из-за COVID. Согласно данным Сеульского метрополитена, в минувшую субботу около 130 тыс. человек прибыли на станцию ​​​​Итхэвон. Этот показатель вырос почти на 30% по сравнению с 26 октября 2019 года во время Хэллоуина без ограничений, связанных с пандемией. И последнее — трагический инцидент произошел на узкой, крутой улице рядом с отелем Hamilton у выхода из станции метро. Вирусные видеоролики событий трагедии в соцсетях показывают, насколько битком набит был 45-метровый холм шириной 3,2 м. За отелем также находится длинная улица с ресторанами и барами, которая тянется на 300 м и часто становится самой оживленной частью района в ночное время. Даже в обычные выходные улица забита людьми, которые одновременно идут в разных направлениях.

Как пишет Euronews, сейчас в Сеуле большинство магазинов сняли с витрин украшения по случаю Хэллоуина.

Давка произошла вечером 29 октября в узком переулке шириной 3,2 м, расположенном в развлекательном районе Сеула Итхэвон. Место заполонили участники вечеринки в честь Хэллоуина, в итоге они оказались в ловушке. Некоторые из них начали падать, в результате чего другие люди из толпы тоже сваливались, как домино. Известно, что в Сеуле впервые за последние три года отмечали Хеллоуин массово, без коронавирусных ограничений.

Согласно последним данным, трагедия унесла жизни 154 человек, в основном это молодые люди в возрасте 20 лет. Среди жертв также есть 26 иностранцев, это граждане России, США, Китая, Франции, Норвегии, Казахстана и Узбекистана.

Это стало самым смертоносным событием в истории Республики Корея и самой страшной катастрофой, которую страна пережила с 2014 года, когда паром «Севоль» затонул в водах у южного побережья, что унесло жизни 304 человек.

БЕЛТА