Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, примите поздравления с профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс – основное связующее звено экономической жизни между административными единицами нашего района, которое содействует решению многих хозяйственных и социальных вопросов.

Ваша профессия – напряженный, рискованный труд, требующий ежедневного проявления выдержки и настойчивости, терпения, высокой эмоциональной самоотдачи. А преданное отношение к такому важному для всех делу заслуживает уважения и признания.

Выражаем слова благодарности ветеранам отрасли, водителям, специалистам дорожного хозяйства, чьим трудом обновляются дороги, преображаются дворовые территории, приводятся в порядок улицы, обеспечивается ежедневный выход транспорта на линию, зависит безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.

Желаем вам успешной работы, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА