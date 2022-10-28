В канун дня автомобилиста и дорожника в Буда-Кошелевском опытном лесхозе наградили лучших водителей. Поздравляя коллег, директор лесхоза Сергей Лозко отметил все возрастающую значимость этой профессии в лесохозяйственной отрасли. Нагрудные знаки Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь «За работу без аварий» водителям вручил начальник отдела по механизации и энергетическому хозяйству Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Андрей Плаксин. Нагрудного знака I степени были удостоены Владимир Щирцов и Виктор Дежкунов, II степени — Сергей Ильев, Михаил Колесник, Валентин Царикевич и Александр Кукса.О тонкостях профессии с мужским характером читайте свежем номере «Авангарда».