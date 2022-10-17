Статистика указывает на то, что преобладающей причиной гибели людей от пожаров в жилищном фонде является незнание либо пренебрежение гражданами мерами безопасности, так называемый человеческий фактор – беспечные, неосторожные действия граждан.

В целях повышения уровня безопасности населения Министерством по чрезвычайным ситуациям в период с 17 октября по 2 ноября 2022 года организовано проведение республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в осенне-зимний период «За безопасность вместе».

К акции присоединились Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство информации, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики, Белорусское добровольное пожарное общество.

Акцент при проведении акции делается на обследовании противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, проведении с гражданами инструктивно-разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности, информировании населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности.

Также в рамках акции в качестве консультативной помощи мы предлагаем гражданам обратиться в территориальный органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилья.

Приглашаем принять участие в акции всех граждан!

Проверьте на работоспособность автономные пожарные извещатели, в случаи их отсутствия установите в жилых помещениях домовладения (квартиры). В период отопительного сезона контролируйте исправность отопительного оборудования в своих домовладениях, электрической проводки.

Не забывайте о родных и близких, живущих в деревнях. Навестите престарелых родителей. Проверьте, как подготовились к отопительному сезону они.

Помните, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников.