С целью государственной поддержки многодетных семей, стимулирования рождаемости и укрепления института семьи в Беларуси многодетным семьям при рождении третьего и последующих детей предоставляется семейный капитал. В каком размере он назначается, сколько семей района воспользовались такой возможностью, в том числе досрочно, читайте в интервью с заместителем начальника управления

по труду, занятости

и социальной защите райисполкома Светланой Серафимович.

– Светлана Леонидовна, давайте напомним читателям, кому назначают семейный капитал.

– Семейный капитал введен в Беларуси с 1 января 2015 г. Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. №572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей». Он выдается при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно, если с учетом родившегося, усыновленного (удочеренного) ребенка (детей) в семье воспитываются не менее трех детей в возрасте до 18 лет. При этом дата рождения усыновленного (удочеренного) ребенка должна быть не ранее 1 января 2015 г.

Право на назначение семейного капитала имеют граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, а именно: мать (мачеха) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель), которые являются гражданами нашей страны и проживают в Беларуси. Выдается семейный капитал однократно.

– А в каком размере?

– С 1 января 2020 г. размер семейного капитала составил 22500 бел. руб. Начиная с 2021-го, его размер ежегодно индексируется с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения его покупательной способности. В текущем году он составляет 25995 бел. руб. и действует в течение года. Информация о новом размере семейного капитала размещается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты не позднее 31 января текущего года. За период размещения средств семейного капитала в банковские вклады (депозиты) «Семейный капитал» будут начисляться проценты в размере индекса потребительских цен.

– Сколько семей в этом году получили семейный капитал?

– 42-м многодетным семьям назначен семейный капитал. К слову, граждане имеют право обратиться за назначением капитала в местные исполнительные и распорядительные органы не только по месту жительства, но и по месту пребывания. А за распоряжением средствами семейного капитала – по выбору: либо по месту его назначения, либо в соответствии с их регистрацией по месту жительства (месту пребывания).

– Много ли семей в нашем районе воспользовались этой возможностью досрочно? При каких условиях это допускается?

– За прошедший период этого года 41 многодетная семья воспользовалась досрочно средствами семейного капитала. Указ №389 Президента Республики Беларусь «Об использовании семейного капитала» предусматривает досрочное получение при условии использования средств в целях улучшения жилищных условий, погашения кредитов, взятых с этой целью, получения членами семьи на платной основе высшего I ступени и среднего специального образования (государственные учреждения образования, а также учреждения образования потребкооперации и ФПБ).

На досрочное использование семейного капитала можно рассчитывать и при условии оказания платных медицинских услуг, предоставления для медприменения медицинских изделий, а также приобретения для членов семьи, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата, товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции их в общество.

– Куда чаще всего уходит семейный капитал будакошелевцев?

– В 97-98% случаев наши семьи используют выделенные средства на улучшение жилищных условий. Распоряжаться капиталом таким образом выбирают не только жители района, но и большинство семей Гомельской области.

Беседовала

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото из архива редакции