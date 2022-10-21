Сегодня член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Котович провел мониторинг цен на социально значимые товары в одном из магазинов райцентра.

Вместе с представителями райисполкома, районного Совета депутатов и молодежного совета Владимир Олегович посетил магазин «Родны кут» Гомельского областного потребительского общества.

Сенатор обратил внимание на хороший выбор хлебобулочных изделий, представленный местным производителем. В достаточном объеме на прилавках имеется молочная, колбасная и плодово-овощная продукция от отечественных производителей.

Сенатор детально проанализировал каждую группу товаров, сопоставляя текущие цены с зафиксированными ранее.

Как отметил Владимир Олегович, главная задача таких мониторингов – исключить факты повышения цен. К слову, в данном торговом объекте подобных нарушений не выявлено.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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