Папа, который пришел на родительское собрание, привел ребенка на детскую площадку или к врачу, не останется незамеченным. А кто-то еще и прокомментирует: «Какой молодец, жене помогает». Так уж сложилось, что воспитание детей в первую очередь ассоциируется с мамой. Даже в детской песенке поется: «Папа может быть кем угодно, только мамой не может быть». А вот корреспонденты «Авангарда» на неделе познакомились с Сергеем Лапицким и убедились, что очень даже может.

Чтобы пообщаться с Сергеем и его сыном Женей, отправляемся в Ховхло, а точнее, в небольшой поселок Броськов. Тишина, улочка в несколько домов, сразу за которыми начинается лес. Как нас заверили хозяева, волки здесь не водятся, а вот косули и зайцы забегают. Красивое, конечно, место. Правда, мобильная связь работает с перебоями. Но скоро ситуация изменится, наши герои буквально на днях переезжают жить в Чеботовичи. Ремонт в новом доме уже сделан, осталось только закрыть вопросы с ме-белью и электроотоплением. «Меня и этот вполне устраивает, но сын захотел большой дом, – объясняет Сергей. – Да и в Чеботовичах Жене будет значительно лучше: школа рядом, кружки, секции. В Ховхло мало детей. Летом, когда каникулы, еще ничего, а в остальное время основные развлечения – телефон да компьютер. А детям все-таки нужно общение со сверстниками. К тому же выбраться из Чеботовичей в райцентр или Гомель значительно проще, чем из нашей деревни».

Сергей родился и вырос в Ховло. Отучившись на электрика, какое-то время работал в Гомеле, уезжал на заработки в Россию, но, когда заболела мать, вернулся в деревню, да так и остался здесь. Сейчас работает в СООО «Вахавяк» по своей специальности. «Город меня не интересует, слишком много суеты. Я готов там работать, но не жить. Мне тишина нужна, какие-то заботы по хозяйству, – признается он.

У мужчин, как у заправских сельских жителей, есть участок, часть из которого отведена под грядки, а часть – под картошку, куда же без нее. С обработкой земли вопросов не возникает: в хозяйстве есть мотоблок. Женька его пока не освоил: тяжеловат в управлении для мальчишки. Но все еще впереди. «У нас и банька имеется. И в новом доме тоже будет где попариться – баня практически готова», – не без удовольствия делится глава семейства.

Пока папа показывал нам дом, Женька нарезал ведро опят. Сказывается близость леса – грибы растут прямо во дворе. На вопрос, заготавливают ли как-то грибы, Сергей демонстрирует нам электросушилку: «И грибы белые, и укроп, и петрушку, и овощи сушить, и даже травы на чай – милое дело. И по цене недорого. Рекомендую».

Как оказалось, на кухне он может с любой хозяйкой посоревноваться, за такие способности спасибо армии. Да что там, Сергей даже варенье делает. Женька подтвердит. Одним словом, готовками и стирками этих мужчин точно не испугаешь. Как сказал Сергей, чтобы постирать, большого умения не надо, нажал кнопку и иди заниматься своими делами. Сын, кстати, от дел по хозяйству тоже не отлынивает. Если папа попросит, и картошку почистит, и в огороде поможет.

Пока мы с Сергеем обсуждаем бытовые вопросы, сын, как любой современный ребенок, тихонько улизнул за компьютер. А вообще, он замечательный мальчуган с очаровательной улыбкой, если только не пытается ее скрыть. Правда, немного стеснительный, но нам все же удалось его разговорить и выяснить, что ему очень нравятся научно-познавательные программы. А Сергей с гордостью добавил, что сын может показать на небе такие созвездия, о которых папа даже не слышал. Что касается школьных предметов, то сейчас у него в лидерах информатика. Интересуемся у папы, сложно ли воспитывать сына в одиночку. «Мне кажется, вырастить ребенка – большая ответственность для любого родителя, – рассуждает Сергей. – Я, в первую очередь, стараюсь воспитать в сыне человеческие качества. Кем бы ты ни был, главное – оставаться человеком. А так всё, как у всех: заслужил – похвалю, получил в школе плохую отметку – ноутбук под запретом, пока не выправит ситуацию. А в целом у меня очень хороший сын, ругать и строго наказывать его особо не за что. У нас с ним полное согласие».

Анна ЛИТАШ

Фото Ирины Палубец