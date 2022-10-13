Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 19 октября, сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

«19 октября планируется проведение совместного заседания палат парламента, на котором правительство ответит на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики», — сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, с докладом на тему «Об актуальных вопросах развития строительного и транспортного комплексов, жилищно-коммунального хозяйства» выступит заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.