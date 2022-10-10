Соревнования МВД по волейболу пройдут в Гомеле с 10 по 14 октября, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Местом спортивной встречи правоохранителей станет центр профессиональной подготовки и служебно-прикладных видов спорта Гомельского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси.

В традиционных соревнованиях примут участие 12 команд. Это представители ГУВД Мингорисполкома и шести областных УВД, Департамента охраны МВД, Департамента исполнения наказаний МВД и ГУКВВ. Также команды Академии МВД и Могилевского института МВД Республики Беларусь представят подведомственные учреждения образования.

Сильнейшие команды будут определены в честной борьбе со спортивным азартом. Победителей наградят 14 октября.