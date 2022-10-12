По инициативе главного управления юстиции, при поддержке отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гомельского областного исполнительного комитета на базе ГУО «Гомельский областной институт развития образования» было организовано проведение курсов повышения квалификации отраслевой направленности «Совершенствование работы с населением по выполнению административных процедур в современных условиях».

В указанном мероприятии приняли участие работники служб «одно окно» Гомельской области. В ходе проведения занятий были освещены наиболее актуальные вопросы деятельности и функционирования службы «одно окно». Для слушателей курса было организовано посещение службы «одно окно» Гомельского районного исполнительного комитета, где участники могли ознакомится с работой службы и перспективах ее развития.

Образовательное мероприятие позволило обменяться опытом с коллегами, наметить дельнейшие пути по повышению качества работы по заявительному принципу «одно окно», созданию более комфортных условий для граждан при обращении в службу «одно окно» Буда-Кошелёвского районного исполнительного комитета.