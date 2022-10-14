На территории Буда-Кошелевского района оперативная обстановка с пожарами и гибелью на них людей остается сложной. Большинство возгораний зафиксировано в сельской местности. Главной причиной гибели людей на пожарах стало неосторожное обращение с огнем при курении. С целью стабилизации сложившейся обстановки спасатели Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС проводят профилактические мероприятия в сельской местности.

Основной упор при обследовании домовладений сделан на посещении граждан асоциального поведения, так как риск возникновения чрезвычайных ситуаций в их жилище намного выше. При обследовании домов особое внимание уделяли готовности отопительных печей к отопительному сезону, исправности электрооборудования, работоспособности автономных пожарных извещателей, а самое главное, с каждым из жильцов провели профилактические беседы о недопущении курения в доме.

— Курение в доме в большинстве случаев приводит к пожару, и ещё хуже: к гибели курильщика, — отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС Александр Хацулёв. – Очень важно быть предельно внимательными и осторожными с огнем, ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и тем более в постели, не позволяйте курить своим родным и близким. Не курите вблизи сгораемых веществ и материалов, курите только в специально отведенных для этого местах. Забудьте о привычке выбрасывать «окурки» куда попало. Не используйте в качестве пепельницы коробки от спичек или сигарет.

О том, что «дружба» с сигаретой может плохо закончится, напоминают гражданам и сельские колодцы. На их крышках разместили баннеры «Не прожигай свою жизнь» и «При пожаре звонить 101 или 112», которые привлекают внимание приходящих за водой людей и в очередной раз «гласят» им, что курение в постели опасно для жизни. Теперь ежедневно, набирая воду, граждане будут вспоминать о безопасном поведении.