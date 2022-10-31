Под хищением понимается умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники.
Кража (статья 205 Уголовного кодекса) – тайное похищение имущества.
Грабеж (статья 206 Уголовного кодекса) – открытое похищение имущества.
Разбой (статья 207 Уголовного кодекса) – применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза применения такого насилия с целью непосредственного завладения имуществом.
Вымогательство (статья 208 Уголовного кодекса) – требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне.
Мошенничество (статья 209 Уголовного кодекса) – завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Хищение путем использования компьютерной техники (статья 212 Уголовного кодекса) – хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации.