Под хищением понимается умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники.

Кража (статья 205 Уголовного кодекса) – тайное похищение имущества.

Грабеж (статья 206 Уголовного кодекса) – открытое похищение имущества.

Разбой (статья 207 Уголовного кодекса) – применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза применения такого насилия с целью непосредственного завладения имуществом.

Вымогательство (статья 208 Уголовного кодекса) – требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне.

Мошенничество (статья 209 Уголовного кодекса) – завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Хищение путем использования компьютерной техники (статья 212 Уголовного кодекса) – хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации.