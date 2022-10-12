Пешеходы и велосипедисты по-прежнему считаются самыми уязвимыми и незащищенными участниками дорожного движения, для которых дорога несет множество опасностей и угроз, особенно при несоблюдении элементарных требований ПДД.

К сожалению, довольно часто встречаются случаи, когда пешеходы перебегают проезжую часть в неустановленном месте, ходят в нетрезвом состоянии по проезжей части, а в темное время суток идут по дороге без светововзвращающих элементов и их совсем не видно. Именно такое халатное и безответственное отношение к собственной жизни и здоровью зачастую и приводит к серьезным трагедиям на дороге!

К слову, за истекший период текущего года на территории Гомельской области произошло 84 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов в которых 16 человек погибли и 78 — получили травмы различной степени тяжести.

Таким образом, с целью профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения, а также своевременного реагирования на осложнение дорожной обстановки, с 08 по 16 октября проводится профилактическое мероприятие «Стань заметней в темноте!», в рамках которого будет организована широкая информационно-разъяснительная работа о правилах безопасного поведения на дороге как со стороны пешеходов и велосипедистов, так и со стороны водителей.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ.

В темное время суток и во время непогоды водитель замечает пешехода В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ и этого времени порой недостаточно, чтобы предотвратить наезд. Поэтому использование пешеходами СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ в таких условиях остается одним из действенных способов обезопасить себя дороге!

Это касается и велосипедистов! При движении по дороге в темное время суток или при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фонарь, излучающий белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом, СОГЛАСНО НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПДД, вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами!

И ПОМНИ — ЧЕМ БОЛЬШЕ ФЛИКЕРОВ, ТЕМ ЛУЧШЕ! Обозначенный участник дорожного движения дает возможность водителю своевременно заметить себя и избежать наезда. Но полагаться только лишь на фликеры не стоит! Это всего ОДИН ИЗ СПОСОБОВ Вашей защиты и первый шаг навстречу безопасности!!!

Уважаемые пешеходы, дорогу нужно переходить ТОЛЬКО В УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ, при этом обязательно перед этим убедившись, что водители Вас заметили и предоставляют Вам преимущество [Учитывайте тот факт, что водитель не сможет остановить свое транспортное средство в один миг!

Также обращаем внимание велосипедистов на то, что согласно нововведениям в ПДД, ТОЛЬКО С 27 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА разрешено будет не спешиваться с велосипедов при пересечении проезжей части, но в то же время Ваша скорость должна быть равна скорости идущего шагом пешехода.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ И БДИТЕЛЬНЫМИ НА ДОРОГЕ, НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ, НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ ПО СОТОВОМУ ТЕЛЕФОНУ И ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ!

А ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ НЕТРЕЗВОГО ПЕШЕХОДА ИЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТА НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ИЗЪЯТЬ 3 ЧЕЛОВЕКА С ДОРОГИ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ В «102»!