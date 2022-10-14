Лидеры общественных организаций района посетили Рогинскую больницу сестринского ухода и поздравили ее постояльцев с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем матери.

Председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич вместе с настоятелем прихода храма святителя Николая Чудотворца в Рогини иереем Александром Асадчим и директором Рогинской школы Натальей Ахременко поздравили постояльцев с праздниками и вручили каждому подарки – сладкие угощения и предметы личной гигиены. Следует отметить, что пациенты с благодарностью и радостью принимали подарки, а также с удовольствием рассказывали о своей жизни.

Как отметили председатели общественных организаций, хочется, чтобы мамы, находящиеся в данном учреждении, не чувствовали себя одинокими. К сожалению, для некоторых из престарелых больница становится родным уголком, поэтому они так ценят внимание и заботу со стороны окружающих, радуются визитам гостей, интересующихся их жизнью и бытом. Хотелось бы, чтобы не только в праздничные дни, но и ежедневно оказавшиеся в сложной жизненной ситуации больные престарелые люди ощущали внимание к себе.

Гости больницы сестринского ухода искренне пожелали всем пациентам крепкого здоровья и хорошего настроения.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Нины Ананич