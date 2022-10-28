В преддверии Дня автомобилиста и дорожника в ДРСУ-184 прошло торжественное мероприятие, на котором наградили лучших работников предприятия.

Открывая праздник, директор ДРСУ-184 Алексей Авдашков отметил: «Сегодня труд работников отрасли, как и много лет назад, такой же важный и нужный. Жизнь в современном мире нельзя представить без дорог, которые соединяют между собой населенные пункты, города и страны. За всем этим стоит труд работников дорожной отрасли. Наш коллектив сегодня – это сплоченная команда профессионалов. Уверен, что благодаря ответственному и добросовестному труду каждого из нас, нам под силу справиться с любыми задачами. Мира, крепкого здоровья, добра и процветания вам и вашим семьям».

Торжественной частью мероприятия стало награждение лучших работников предприятия. Так, Почетными грамотами Буда-Кошелевского ДРСУ-184 награждены: дорожный рабочий Александр Костко, водитель автомобиля Василий Воронков, машинист автогрейдера Виталий Немцев, машинист автогрейдера Александр Чепик, кладовщик Сергей Кондратенко, диспетчер Петр Дроздов, ведущий инженер производственного отдела Светлана Киреенко, механик участка Михаил Семченко.

Творческими номерами дорожников порадовали победительница республиканских и международных конкурсов и фестивалей, солистка вокального ансамбля «Шчодрыца» Ксения Козлова и Заслуженный коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль танца «Мілавіца».

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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